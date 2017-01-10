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رقم الخبر: 184663 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: منوعات  
اللغز الذي حير العالم في 2016... هل تقدر على حله؟!

اللغز الذي حير العالم في 2016... هل تقدر على حله؟!

لغز حله في 3 حروف، ومع ذلك حير العالم الحالي 2016، ولذلك قرر موقع (ديلي ميل) البريطاني تسليط الضوء على الموضوع وأعادة نشره مرة أخرى.

واعتبر الموقع اللغز من أكثر المسائل التي حيرت الناس في الحصول على الإجابة المكونة من 3 أحرف، وهي كلمة (DOG). على القارئ أن يقوم بتجميع الكلمة في اتجاه (رأسي أو أفقي أو حتى مائل)، والكلمة مكونة من الحروف (DOG)، وتوجد مرة واحدة فقط في المربع.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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