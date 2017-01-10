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|رقم الخبر: 184663
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 15:08
|الاقسام: منوعات
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اللغز الذي حير العالم في 2016... هل تقدر على حله؟!
لغز حله في 3 حروف، ومع ذلك حير العالم الحالي 2016، ولذلك قرر موقع (ديلي ميل) البريطاني تسليط الضوء على الموضوع وأعادة نشره مرة أخرى.
واعتبر الموقع اللغز من أكثر المسائل التي حيرت الناس في الحصول على الإجابة المكونة من 3 أحرف، وهي كلمة (DOG). على القارئ أن يقوم بتجميع الكلمة في اتجاه (رأسي أو أفقي أو حتى مائل)، والكلمة مكونة من الحروف (DOG)، وتوجد مرة واحدة فقط في المربع.
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