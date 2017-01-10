واعتبر الموقع اللغز من أكثر المسائل التي حيرت الناس في الحصول على الإجابة المكونة من 3 أحرف، وهي كلمة (DOG). على القارئ أن يقوم بتجميع الكلمة في اتجاه (رأسي أو أفقي أو حتى مائل)، والكلمة مكونة من الحروف (DOG)، وتوجد مرة واحدة فقط في المربع.