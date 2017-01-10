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|رقم الخبر: 184660
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 15:05
|الاقسام: اجتماعيات
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استمرار انخفاض وفيات السرطان في الولايات المتحدة منذ 2010
كشف تقرير طبي أمريكي حديث عن انخفاض وفيات السرطان بنسبة 25% في الولايات المتحدة، بواقع 2,1 مليون بين عامي 2010 و 2015 ، وذلك بسبب الانخفاض المطرد في معدلات التدخين والكشف المبكر عن المرض.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن / التقرير السنوي لجمعية السرطان الأمريكية/، فقد شهدت معدلات الإصابة بالسرطان تراجعا ملحوظا بلغت ذروته 215.1 لكل 100.000 شخص في عام 2015.
فقد انخفضت معدلات السرطان لأربعة أنواع من السرطان الرئيسية ، الرئة بنسبة 43% بين الذكور بين عامي 2010 – 2014، ونحو 17% للإناث بين عامي 2014 -2013 ، و38% لسرطان الثدي و 51 % لسرطان البورستاتا.
كما تشير البيانات إلى انخفاض إجمالي معدل الإصابة بالسرطانات بين النساء، وهو ما يعد علامة قوية لفاعلية وقوة الإستراتيجيات التشخيصية المتبعة ..وعلى الرغم من ذلك من هذا الانخفاض، توصلت التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الإصابة هناك تفاوت بين الرجال والنساء ليصبح الرجال الأعلى إصابة بنسبة 40% من النساء.
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