يؤكد أطباء نفسيون من الكلية الملكية في لندن، أن من الممكن لرسومات الأطفال في 4 من عمرهم، أن تكون مؤشرا لإمكانيات ذكائهم الكامنة عند بلوغهم سن المراهقة.

وقام المختصون بتقدير إبداعات الصغار بدرجات بين 0 و12 درجة، انطلاقا من مدى إتقان المعالم المنفردة للرسم.

فعلى سبيل المثال، إذا رسم طفل إنسانا، برجلين وذراعين ورأس وجسم، دون أن يرسم أجزاء الوجه، فسيحصل هذا الرسم على 4 درجات فقط.

كما خضع الأطفال لاختبار مستوى ذكائهم عندما كانت أعمارهم 4 و14 سنة، وتبين للباحثين أن الأطفال، الذين حصلوا على درجات عالية من التقدير لرسومهم التي أبدعوها في 4 من عمرهم، أظهروا مستويات ذكاء أعلى عند بلوغهم سن المراهقة.