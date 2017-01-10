  • الثلاثاء ١١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184655 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: اجتماعيات  
رسومات الصغار تظهر قدرات ذكائهم الكامنة

رسومات الصغار تظهر قدرات ذكائهم الكامنة

يؤكد أطباء نفسيون من الكلية الملكية في لندن، أن من الممكن لرسومات الأطفال في 4 من عمرهم، أن تكون مؤشرا لإمكانيات ذكائهم الكامنة عند بلوغهم سن المراهقة.

وقام المختصون بتقدير إبداعات الصغار بدرجات بين 0 و12 درجة، انطلاقا من مدى إتقان المعالم المنفردة للرسم.

فعلى سبيل المثال، إذا رسم طفل إنسانا، برجلين وذراعين ورأس وجسم، دون أن يرسم أجزاء الوجه، فسيحصل هذا الرسم على 4 درجات فقط.

كما خضع الأطفال لاختبار مستوى ذكائهم عندما كانت أعمارهم 4 و14 سنة، وتبين للباحثين أن الأطفال، الذين حصلوا على درجات عالية من التقدير لرسومهم التي أبدعوها في 4 من عمرهم، أظهروا مستويات ذكاء أعلى عند بلوغهم سن المراهقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1023 sec