  • الثلاثاء ١١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184654 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
اكتشاف طريقة لتشخيص سرطان البنكرياس

اكتشاف طريقة لتشخيص سرطان البنكرياس

أبلغ أطباء فرنسيون من جامعة سوربون، أنهم اكتشفوا طريقة لتشخيص سرطان البانكرياس بناء على نتائج تحليل عادي للدم.

وقد تشكل هذه الطريقة خرقا حقيقيا في تشخيص أمراض السرطان مستقبلا بفضل بساطة تطبيقها وقلة تكلفتها.

حيث يقول الباحثون إن الحديث لحد الآن يدور حول اكتشاف مؤشرات تدل على الإصابة بسرطان البانكرياس، علما بأن هذا الأسلوب قد يخضع للتحديث مستقبلا.

كما تمكن الأطباء من التنبؤ بالمدة التي من الممكن أن يعيشها المصاب بهذا النوع من السرطان. ويتيح هذ الاكتشاف اختيار العلاج الأكثر فعالية، مع الأخذ بالحسبان مؤشرات عديدة تخص حالة المريض. تجدر الإشارة هنا إلى أن سرطان البانكرياس يعتبر من أخطر الأمراض في العالم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1822 sec