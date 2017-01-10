ودّع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، للمرة الأخيرة، رفيق الدرب القديم آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الراحل لمجمع تشخيص مصلحة النظام بعد ان أقام سماحته صلاة الميت على جثمان الفقيد.

ويظهر آية الله خامنئي بعد تأدية الصلاة على جثمان الراحل آية الله هاشمي رفسنجاني في باحة جامعة طهران، وهو يجلس للحظات عند جثمان الشيخ هاشمي رفسنجاني لقراءة الفاتحة على روح الفقيد وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وكان قائد الثورة الإسلامية قد قال في بيان تعزيته بوفاة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني، ان فقدان رفيق الدرب القديم ورفيق السلاح والزميل المقرّب، أمرٌ صعبٌ ومؤلم.