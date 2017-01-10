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رقم الخبر: 184650 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
استحداث قوة لملاحقة الأعمال التي تلوث البيئة

استحداث قوة لملاحقة الأعمال التي تلوث البيئة

أعلنت الصين اعتزامها استحداث قسم جديد في الشرطة مهمته مكافحة أسباب التلوث، وذلك بعد أن عاشت العاصمة بكين أول أسبوع من عام 2017 في ظل ضباب دخاني كثيف نغص على السكان حياتهم.

أن القوة الجديدة ستقوم بأعمال الدوريات في الشوارع لملاحقة الأعمال التي تلوث البيئة مثل حرق القمامة أو حفلات الشواء وغيرها.

وأقرت السلطات إجراءات أخرى لمكافحة التلوث، تشمل إغلاق أخر محطة تعمل على الفحم وتقليص الاعتماد عليه بنسبة 30 في المئة هذا العام، علاوة على إغلاق 500 مصنع و إخراج 300 ألف سيارة قديمة عن الخدمة.

وقال مسؤول صيني إن الطريق مازال طويلا لتلبية تطلعات الجمهور الساعي للحصول على هواء نقي لا يسبب الأمراض.

وتواجه الصين أسوأ معدل تلوث هوائي في العالم، بسبب الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة وإنتاج المصانع، إلى جانب الفائض الكبير من السيارات القديمة. ويقتل الهواء الملوث في الصين سنويا نحو 1.6 مليون شخص، أي بمعدل يصل إلى 4 آلاف شخص يوميا.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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