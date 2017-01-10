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|رقم الخبر: 184643
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 13:47
|الاقسام: رياضة
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كاساتكينا تطيح بكيربر من بطولة سيدني للتنس
ودعت الألمانية أنجليكه كيربر المصنفة الأولى منافسات بطولة سيدني للتنس للسيدات الثلاثاء.ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في أستراليا، خسرت كيربر أمام الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين بواقع (7-5)، و(6-2).
وخرجت أيضًا السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، المصنفة الثالثة بتعثرها أمام الكندية أوجيني بوشار (6-4) و(6-3).
وتأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا، للدور الثالث بفوزها على الإيطالية روبرتا فينشي المصنفة التاسعة (6-2)، و(6-3).
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