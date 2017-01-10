ودعت الألمانية أنجليكه كيربر المصنفة الأولى منافسات بطولة سيدني للتنس للسيدات الثلاثاء.ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في أستراليا، خسرت كيربر أمام الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين بواقع (7-5)، و(6-2).

وخرجت أيضًا السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، المصنفة الثالثة بتعثرها أمام الكندية أوجيني بوشار (6-4) و(6-3).

وتأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا، للدور الثالث بفوزها على الإيطالية روبرتا فينشي المصنفة التاسعة (6-2)، و(6-3).