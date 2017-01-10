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رقم الخبر: 184642 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:45 الاقسام: عربيات  
داعش" الإرهابي يفجر مبان حكومية وجسرين في الموصل

داعش" الإرهابي يفجر مبان حكومية وجسرين في الموصل

أفاد مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء بأن عناصر “داعش” قامت بتفجير مبان حكومية شمالي مدينة الموصل 400/كم شمالي بغداد.

وقال العميد ذنون السبعاوي لوكالة الأنباء الألمانية إن عناصر تنظيم داعش أقدمت على تفجير مبنى دائرة قائم مقامية الموصل ومبنى محافظة نينوى البديلة في منطقة الفيصلية شمالي الموصل بعد سرقة كافة محتوياتها قبل عملية التفجير وهروب عناصر التنظيم من منطقة الفيصلية.
من جهة أخرى أفاد مراسل العالم في العراق بأن "داعش" فجر اليوم جسرين بالموصل لإعاقة تقدم القوات العراقية للساحل الايمن.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقدم القوات العراقية إلى محور الشمالي في الساحل الأيسر التي كانت مقرات للتنظيم.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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