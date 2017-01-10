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|رقم الخبر: 184641
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 13:41
|الاقسام: رياضة
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بعد توقف لثلاثة اسابيع ..
استئناف مباريات الاياب للدوري الايراني الممتاز في آبادان
في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد الاربعاء تستأنف مباريات دور الاياب للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بمباراة صنعت نفت ابادان وضيفه صبا قم.
فبعد توقف دام لثلاثة اسابيع تخلل خلالها استراحة الفرق ومعسكر تدريبي للمنتخب الوطني، وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز، وهو الاسبوع الاول لدور الاياب:
الاربعاء: 11/1/2017
صنعت نفت ابادان – صبا قم 15:00
الخميس: 12/1/2017
بيكان – كسترش فولاد 15:00
استقلال خوزستان – تراكتور سازي 15:00
نفت طهران – استقلال 16:35
الجمعة: 13/1/2017
بديده – سباهان 14:00
ماشين سازي – فولاد خوزستان 14:00
ذوب اهن – سياه جامكان 15:00
برسبوليس – سايبا 16:35
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