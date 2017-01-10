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رقم الخبر: 184641 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:41 الاقسام: رياضة  
استئناف مباريات الاياب للدوري الايراني الممتاز في آبادان
بعد توقف لثلاثة اسابيع ..

استئناف مباريات الاياب للدوري الايراني الممتاز في آبادان

في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد الاربعاء تستأنف مباريات دور الاياب للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم بمباراة صنعت نفت ابادان وضيفه صبا قم.

فبعد توقف دام لثلاثة اسابيع تخلل خلالها استراحة الفرق ومعسكر تدريبي للمنتخب الوطني، وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز، وهو الاسبوع الاول لدور الاياب:

الاربعاء: 11/1/2017

صنعت نفت ابادان – صبا قم  15:00

الخميس: 12/1/2017

بيكان – كسترش فولاد  15:00

استقلال خوزستان – تراكتور سازي 15:00

نفت طهران – استقلال 16:35

الجمعة: 13/1/2017

بديده – سباهان  14:00

ماشين سازي – فولاد خوزستان 14:00

ذوب اهن – سياه جامكان  15:00

برسبوليس – سايبا  16:35

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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