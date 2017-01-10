فبعد توقف دام لثلاثة اسابيع تخلل خلالها استراحة الفرق ومعسكر تدريبي للمنتخب الوطني، وفيما يلي برنامج مباريات الاسبوع الثامن عشر للدوري الايراني الممتاز، وهو الاسبوع الاول لدور الاياب:

الاربعاء: 11/1/2017

صنعت نفت ابادان – صبا قم 15:00

الخميس: 12/1/2017

بيكان – كسترش فولاد 15:00

استقلال خوزستان – تراكتور سازي 15:00

نفت طهران – استقلال 16:35

الجمعة: 13/1/2017

بديده – سباهان 14:00

ماشين سازي – فولاد خوزستان 14:00

ذوب اهن – سياه جامكان 15:00

برسبوليس – سايبا 16:35