مراسل الميادين يفيد بتحرير القوات العراقية لمسجد الصائغ شرق الموصل، وتقدمها إلى حي الاندلس.

أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية تمكنت من تحرير مسجد الصائغ شرق الموصل، في حين تتقدم إلى حي الاندلس حيث تدور إشتباكات عنيفة مع داعش.

وتدور حرب شوارع في حي الاندلس إضافة إلى قصف لمواقع داعش خلف التلة الأثرية.

كما تقدمت القوات العراقية في حي الضباط في الجانب الايسر من الموصل، فيما أقدم عناصر داعش على تفجير الجسر الخامس في المنطقة.

مراسلنا أكد القوات العراقية تتقدم في عمق الموصل وتحرر 80 في المئة من شرق المدينة.

وإلى بغداد حيث سُمع صوت إنفجار ضخم تبيّن أنه ناتج عن غارات جويّة على مواقع داعش غرب العاصمة.