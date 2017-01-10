استحوذت وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني على اهتمام الصحف الرياضية الإيرانية الصادرة بطهران الاثنين، فقد كتبت صحيفة "بيروزي" وداع مرير لداعم الرياضة والرياضيين".

وكتبت صحيفة "كل"، "وداع الشعب الايراني للسياسي المحبوب .. وفاة آية الله رفسنجاني".

وخصصت صحيفة "ابرار ورزشي" صورة كبيرة لآية الله رفسنجاني وكتبت، " بعد 60 عاما من الجهاد والنضال وخدمة الاسلام والثورة والامام الرحل وقائد الثورة .. قلب الاعمار توقف عن النبض".

واعتبرت صحيفة "بيروزي" آية الله رفسنجاني "داعما للرياضة والرياضيين" وكتبت " آية الله هاشمي رفيق الامام الراحل وقائد الثورة يلبي نداء ربه وداع مرير لداعم الرياضة والرياضيين".

كما نقلت صحيفة "شوت" ماقاله الراحل ": (على الرياضيين السعي لرفع اسم وعلم ايران عاليا).