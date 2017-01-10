فاز نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب لعام 2016 وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل، بشكلها الجديد بعد الانفصال عن مجلة فرانس فوتبول.

وقال كريستيانو بعد استلامه الجائزة من رئيس الفيفا جياني انفانتينو:

"اريد ان اشكر كل زملائي ومدربي وايضا عائلتي، عام 2016 كان من افضل الاعوام في مسيرتي، لقد فزت بلقب غال على المستوى الوطني والشخصي ولم اكن احلم ان افوز بهذا اللقب واريد ان اكرر الشكر لمدربيّ وفريقيّ وايضا لزملائي اللاعبين، واتأسف عن غياب لاعبي برشلونة"

وقد حصل كريستيانو رونالدو على نسبة 34.54% من الاصوات، وحل نجم برشلونة ليو ميسي ثانيا مع نسبة 26.42% في حين أن الفرنسي انطوان جريزمان حل ثالثا بنسبة 7.53% من الاصوات.

يذكر أن هذه الجائزة الثالثة التي يحصل عليها كريستيانو رونالدو خلال عام 2016، حيث فاز بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، وجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عام 2016 التي أقيمت مؤخرا في دبي، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب التي فاز بها الاثنين.

وقالت اللاعبة الأمريكية كارلي لويد لدى استلامها الجائزة من طرف الارجتنيني باتيستوتا: لم اتوقع ان افوز بهذه الجائزة، اشكر الجهاز الفني ومدربة منتخب امريكا وجميع زملائي الذين ساعدونني وايضا زوجي الذي اشكره على دعمه المتواصل".

وتوج فايز صبري بجائزة بوشكاش لافضل هدف، وقال اللاعب الماليزي بعد استلامه الجائزة من طرف البرازيلي رونالدو: "اشكر كل من صوت لي، لم اكن اتوقع ببالي ابدا ان اتواجد في قائمة المرشحين لافضل هدف واريد ان اشكر مدربي وزملائي والجهاز الفني وعائلتي وكل الناس الذين ساعدوني".

وحصل البرازيلي فالكاو لاعب كرة الصالات على جائزة افضل مسيرة للاعب واستلمها من طرف النجم الاوكراني السابق اندري شيفشينكو، وقال البرازيلي: انها لحظة استثنائية، اود ان اشكر كل من ساهم في ذلك".

وتوج بجائزة افضل مدرب قام بتسليمها الأسطورة الأرجنتينية مارادونا الى مدرب ليستر سيتي، وقال رانييري بعد تتويجه بالجائزة :"أريد أن أشكر الجميع، أنا سعيد جدًا بوجودي هنا مع كل هذه الأساطير، وأنا الآن أفوز بهذه الجائزة، أنا مجنون الآن، أريد أن أشكر لاعبي فريقي".

وتحصل رانييري على نسبة 22.6% من الاصوات متفوقا على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي حل ثانيا بنسبة 16.56% من الاصوات، في حين ان فرناندو سانتوس مدرب البرتغال حل ثالثا بنسبة 16.24%.

وجائزة الروح الرياضية تذهب لفريق أتليتكو ناسيونال الكولومبي بعد البادرة الرائعة اتجاه فريق شابيكوينسي البرازيلي، وقام بتسليم الجائزة قائد برشلونة والمنتخب الإسباني السابق بويول.

وأخيراً حصلت الألمانية سيلفيا نايد المدير الفني للمنتخب الألماني على جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2016.