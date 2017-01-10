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رقم الخبر: 184637 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
مساعدا وزير الخارجية في فيينا لبحث المخالفات الامريكية حيال الاتفاق النووي

مساعدا وزير الخارجية في فيينا لبحث المخالفات الامريكية حيال الاتفاق النووي

وصل مساعدا وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي الى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة المشتركة بين ايران ودول 5+1 والذي سيبحث النكوث الامريكية حيال الاتفاق النووي.

وسيبدأ الاجتماع مع ممثلي السداسية الدولية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي (الثانية والنصف مساء حسب توقيت طهران) من اليوم الثلاثاء؛ ويأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية محمد جواد ظريف التي قدمها في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي بهدف بحث النكوث الامريكية تجاه خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، وتمديد قانون "ايسا".

وفي السياق ذاته، عُقد امس الاثنين اجتماع فريق العمل الخاص بالغاء الحظر بمشاركة وفدي الخبراء الايرانيين والامريكان في فيينا. كما عقد الخبراء الايرانيون امس الاثنين اجتماعات منفصلة اخرلا مع نظرائهم الصينيين والروس.

وتراس اجتماعات الخبراء الايرانيين بفيينا اسماعيل بقائي امين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بوزارة الخارجية الايرانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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