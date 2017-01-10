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رقم الخبر: 184636 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:28 الاقسام: رياضة  
قرعة سهلة للكبار في كأس الاتحاد الإنجليزي

قرعة سهلة للكبار في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرت الاثنين عن وقوع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهات سهلة نسبيا.

ويلتقي تشيلسي مع برنتفورد وأرسنال مع الفائز من مباراة ساوثهامبتون ونوريتش سيتي، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع الفائز من مباراة كريستال بالاس وبولتون ويلتقي مانشستر يونايتد مع ويجان.

ويلتقي ولفرهامبتون مع الفائز من مباراة بليموث وليفربول فيما يلتقي توتنهام مع ويكومب واندررز وواتفورد مع ميلويل ويلتقي الفائز من مباراة بيرنلي مع سندرلاند مع الفائز من مباراة فيليتود وود تاون مع بريستول سيتي.

ويخرج ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمواجهة ديربي كاونتي فيما يلتقي فولهام مع هال سيتي وميدلسبره مع أكرجنتون ستانلي.

وتقام المباريات في 27 كانون ثان/يناير وحتى 30 من نفس الشهر، وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم إعادة اللقاء على ملعب الضيف في ميعاد يتم تحديده لاحقاً.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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