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رقم الخبر: 184634 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:33 الاقسام: محليات  
روسيا تعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

روسيا تعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

نعت الخارجية الروسية آية الله هاشمي رفسنجاني الذي توفي مساء الاحد.

وحضر الممثل الخاص للخارجية الروسية بارانوف، اليوم الثلاثاء الى مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية في موسكو وقدّم تعازيه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

وكتب بارانوف جملة 'نقدم تعازينا بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني' باللغتين الفارسية والروسية في سجل التعازي المفتوح في مبنى السفارة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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