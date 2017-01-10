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|رقم الخبر: 184634
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 13:33
|الاقسام: محليات
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روسيا تعزي بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني
نعت الخارجية الروسية آية الله هاشمي رفسنجاني الذي توفي مساء الاحد.
وحضر الممثل الخاص للخارجية الروسية بارانوف، اليوم الثلاثاء الى مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية في موسكو وقدّم تعازيه بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.
وكتب بارانوف جملة 'نقدم تعازينا بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني' باللغتين الفارسية والروسية في سجل التعازي المفتوح في مبنى السفارة.
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