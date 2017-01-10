نكست السفارات والبعثات الدبلوماسية الايرانية في أكثر من 100 دولة الاعلام الايرانية فوق مبانيها، وفتحت سجل التعازي بمناسبة وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتوافد المسؤولون والمواطنون والرعايا الايرانيون المقيمون في تلك البلدان الى مقر البعثات الدبلوماسية الايرانية، لتسجيل تعازيهم برحيل آية هاشمي رفسنجاني.

وكان آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني قد وافاه الأجل مساء الاحد في احدى مستشفيات طهران اثر نوبة قلبية ألمت به.

وانطلقت مراسم تشييع آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران ليواري الثرى في حرم الامام الخميني (قدس) في الضاحية الجنوبية للعاصمة طهران.