  • الثلاثاء ١١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184632 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:32 الاقسام: محليات  
السفارات الايرانية في ارجاء العالم تنكس الاعلام وتفتح سجلات التعازي برحيل رفسنجاني

السفارات الايرانية في ارجاء العالم تنكس الاعلام وتفتح سجلات التعازي برحيل رفسنجاني

نكست السفارات والبعثات الدبلوماسية الايرانية في أكثر من 100 دولة الاعلام الايرانية فوق مبانيها، وفتحت سجل التعازي بمناسبة وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتوافد المسؤولون والمواطنون والرعايا الايرانيون المقيمون في تلك البلدان الى مقر البعثات الدبلوماسية الايرانية، لتسجيل تعازيهم برحيل آية هاشمي رفسنجاني.

وكان آية الله الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني قد وافاه الأجل مساء الاحد في احدى مستشفيات طهران اثر نوبة قلبية ألمت به.

وانطلقت مراسم تشييع آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني في جامعة طهران ليواري الثرى في حرم الامام الخميني (قدس) في الضاحية الجنوبية للعاصمة طهران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1240 sec