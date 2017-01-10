قال النائب الثقافي والاجتماعي لمنظمة منطقة كيش الحرة الايرانية ان الدورة الثانية لمهرجان موجة كيش للأفلام القصيرة ستنطلق في النصف الأول من شهر مارس/ آذار المقبل في هذه الجزيرة الجميلة جنوبي إيران وسط الخليج الفارسي

وأضاف ابراهيم رضواني ان الدورة الاولى من مهرجان موجة كيش للأفلام القصيرة في العام الماضي، كانت تستهدف ان يكون لكل فيلم رسالة تروج وتعرض مهارات الحياة الجيدة على الآخرين، لكن التركيز هذا العام في الدورة الثانية، سيكون على أفلام وأعمال فنية جديدة رائدة، تحتوي على المغزى ورسائل أخلاقية وتربوية .

وتابع رضواني في مؤتمر صحفي ان الفن من أدوات أكثر فعالية وتأثيراً على السلوك الاجتماعي، اذ عندما يفقد الكلام العادي تأثيره فلابد ان نلجأ إلى استخدام الفن.

واكد انه تم تحديد أكثر من 700 فنان لهم نشاطات في سبع مجموعات فنية في جزيرة كيش السياحية التي تستوعب حالياً أكثر من 36 ألف شخص في أرجائها.