وفاة المصور السينمائي الايراني أحمد مسروري ارتحل الى الرفيق الأعلى المصور المخضرم الايراني أحمد مسروري الذي وضع أمام كاميرته العديد من أفلام في التلفزيون والسينما الايرانية أبرزها «النظارة الشمسية» و«الأم» و«في ليلة الزفاف».