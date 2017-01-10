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رقم الخبر: 184630 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:42 الاقسام: ثقافة وفن  
وفاة المصور السينمائي الايراني أحمد مسروري

وفاة المصور السينمائي الايراني أحمد مسروري

ارتحل الى الرفيق الأعلى المصور المخضرم الايراني أحمد مسروري الذي وضع أمام كاميرته العديد من أفلام في التلفزيون والسينما الايرانية أبرزها «النظارة الشمسية» و«الأم» و«في ليلة الزفاف».

وأعلن رئيس مجلس نقابة المخرجين في بيت السينما الايرانية تورج منصوري خبر وفاة المصور الراحل، قائلاً: كان من المقرر ان نقيم حفلاً تكريمياً له وقد أعددنا المقطع الفيديوي وكنا ننتظر تحديد الموعد والتاريخ كي نقوم بدعوة الضيوف، لكن فات الأوان مرة أخرى وما أقصر الزمن! وكم ننشغل جميعاً بقضايا دنيوية وهوامش زائدة...

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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