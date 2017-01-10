تم الاعلان عن قائمة اسماء الافلام المشاركة في قسم «البانوراما» (القسم غير التنافسي للسينما الايرانية) لمهرجان فجر السينمائي بدورته الخامسة والثلاثين

وتحتوي القائمة على احد عشر فيلماً هي كالتالي:

«اطلاق سراح مشروط» للمخرج والمنتج حسين شهابي، «انبوب تنفس الغواص » للمخرجين هادي حاجتمند وعلي

سليماني ومن انتاج ابراهيم اصغري، «امبراطور الجحيم» للمخرج برويز شيخ طادي ومن انتاج محمد خزاعي، «محطة الغلاف الجوي» للمخرج مهدي جعفري ومن انتاج علي رضا قاسم خاني، «القاطرة الحمراء» للمخرج والمنتج اسماعيل مهين دوست، «منزل الآخر» للمخرجة بهنوش صادقي ومن انتاج عباس اكبري، «بحيرة الاسماك» للمخرجة مريم دوستي ومن انتاج سعيد سعدي، «بطاقة الدعوة» للمخرج والمنتج مهرداد فريد، «المشتعل» للمخرج حميد نعمت الله ومن انتاج محمدرضا شفيعي، «ماجان» للمخرج رحمن سيفي آزاد ومن انتاج محمدمهدي عسكربور، «انا متذكر وانت ناس» للمخرج والمنتج علي عطشاني.

هذا وسيعرض في قسم «شوق العنقاء» (القسم التنافسي للسينما الايرانية) ثلاثثة وثلاثون فيلماً سينمائياً.

وستنطلق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان هذا العام في 31 من كانون الثاني / يناير الجاري، ويتولى السيد محمد حيدري منصب الأمين العام لهذه الدورة.