يرجح المؤرخون وعلماء الآثار أن برج رسكت قد شيد في القرن الخامس الهجري، حيث يقع على مسافة 40 كم جنوب غربي مدينة ساري وفي مدينة «دو دانكه» بالتحديد بقرية تسمى بنفس هذا الاسم، وهو اليوم يعتبر واحداً من الآثار الوطنية وفي سنة 237 هـ سقط نيزك في هذه المنطقة وقد أطلق عليه السكنة المحليون اسم نيزك إسبهبود شروين، لذلك يرى بعض خبراء الآثار أن هذا البرج شيد إلى جوار محل سقوط النيزك كتذكار على ذلك حيث استخدم لأغراض عديدة.

يبلغ ارتفاع برج رسكت 18م وهو واقع على سفح جبل شديد الانحدار حيث تم بناؤه سنة 413هـ وفيه قبر لإحدى الشخصيات القديمة، وتعلوه قبة مزينة بالمقرنسات وفيه حجران منقوشان بالخط البهلوي الساساني وكذلك الخط الكوفي.

المسجد القديم

ومن جملة كل تلك الآثار لم يبق سوى المسجد عامراً إلى اليوم نظراً لقدسيته واهتمام المسلمين به، ومساحته مستطيلة الشكل وتبلغ 75م طولاً و65م عرضاً حيث يتضمن أربعة أروقة، وأما البوابة الرئيسية فهي تقع في الجانب الشمالي منه والآثار المتقية فيه تدل على أنه كان مزيناً بنقوش الفسيفساء ذات الألوان الزاهية، وللأسف لم يبق من منارتيه سوى قاعدتيهما، وما يزيد من جماله ذلك الجدول الذي يمخره قادماً من نهر تجن حيث تصب مياهه في حوض شيد وسط باحة المسجد ومن ثم تجري لتخرج منها لتواصل طريقها في الأراضي الزراعية.

الفن المعماري الذي اعتمد عليه في تشييد هذا المسجد هو الغاية في الروعة والجمال، إذ استخدمت فيه زخارف الفسيفساء الجميلة بشتى الألوان والأشكال، وحسب خبراء الآثار فهذه النقوش عبارة عن تركيب بين فني العمارة الشرقي والغربي.

أطلال هذا المسجد تقع في الناحية الشمالية من مدينة فرح آباد وإلى جوار الضفاف الغربية لنهر تجن الذي شيد عليه جسر قديم من الطابوق لكن لم يبق منه سوى آثاره ودعائمه المكونة من سبعة أطواق اندثر معظمها.

سائر الآثار في مدينة فرح آباد

هناك العديد من الآثار القديمة في مدينة فرح آباد ولكن أهمها ما يلي:

- برج مقبرة السلطان زين العابدين: السلطان زين العابدين هو ابن المير مرعشي الآملي الكبير، ومقبرته تجاور مرقد السيد يحى الواقع في شارع بنفس هذا الاسم.

- حمام وزيري: تم بناء حمام وزيري في العهد القاجاري وهو يقع في شارع انقلاب وفي زقاق خزينة المياه، وهو أحد المباني التراثية الثقافية في محافظة مازندران بأسرها.

- مبنى كلبادي: هذا المبنى التراثي الجميل يقع في مركز مدينة ساري إلى جوار شارع انقلاب في حي يسمى « آب انبار الجديد» وهو يعد أحد المباني التراثية الخلابة، وفيه غرف عديدة ورواق مخصص للملك وحمام وإصطبل وباحة كبيرة، وأما النقوش والزخارف التي زين بها رائعة وأبرزها النوافذ الزجاجية الزاهية بمختلف الألوان.