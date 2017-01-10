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رقم الخبر: 184623 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 12:59 الاقسام: محليات  
عميد السفراء لدى طهران يعتبر الشيخ رفسنجاني شخصية نادرة على مستوى العالم!

عميد السفراء لدى طهران يعتبر الشيخ رفسنجاني شخصية نادرة على مستوى العالم!

كشف عميد السفراء ، سفير دولة فلسطين لدى طهران صلاح الزواوي، ان الفقيد هاشمي رفسنجاني كان يجتمع بقيادات حركة فتح ومن بينهم الراحل ياسر عرفات في العاصمة اللبنانية بيروت.

واكد الزواوي خلال برنامج بانوراما، ان الشيخ رفسنجاني كان يعمل في تلك اللقاءات على تعزيز حركة المقاومة الفلسطينية وتفعيلها ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الزواوي ان الشيخ رفسنجاني كان شخصية نادرة على مستوى العالم، تميز بالصبر والحكمة والنفس الطويل وتحمل الأذى.
وفيما اشار الى ان الثورة الإسلامية في إيران قامت على ركنين أساسيين هما الإسلام وفلسطين، أكد السفير الفلسطيني في طهران ان الشيخ رفسنجاني كان معجوناً بحب فلسطين وأحد الأعمدة الأساسية لتوجيه الحالة الإيرانية باتجاه فلسطين، وان الشيخ رفسنجاني وقائد الثورة ركنان أساسيان في معركة الإمام (قدس سره) باتجاه تحرير فلسطين.
واكد الزواوي ان المقاومة هي حياة الثورة الفلسطينية، وان الشيخ رفسنجاني كان يتعامل مع الحالة الفلسطينية كحالة موحدة وفتح الأبواب أمام كل الفصائل الفلسطينية.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/العالم
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