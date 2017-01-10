واكد الزواوي خلال برنامج بانوراما، ان الشيخ رفسنجاني كان يعمل في تلك اللقاءات على تعزيز حركة المقاومة الفلسطينية وتفعيلها ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الزواوي ان الشيخ رفسنجاني كان شخصية نادرة على مستوى العالم، تميز بالصبر والحكمة والنفس الطويل وتحمل الأذى.

وفيما اشار الى ان الثورة الإسلامية في إيران قامت على ركنين أساسيين هما الإسلام وفلسطين، أكد السفير الفلسطيني في طهران ان الشيخ رفسنجاني كان معجوناً بحب فلسطين وأحد الأعمدة الأساسية لتوجيه الحالة الإيرانية باتجاه فلسطين، وان الشيخ رفسنجاني وقائد الثورة ركنان أساسيان في معركة الإمام (قدس سره) باتجاه تحرير فلسطين.

واكد الزواوي ان المقاومة هي حياة الثورة الفلسطينية، وان الشيخ رفسنجاني كان يتعامل مع الحالة الفلسطينية كحالة موحدة وفتح الأبواب أمام كل الفصائل الفلسطينية.







