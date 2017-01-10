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رقم الخبر: 184622 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:00 الاقسام: عربيات  
داعش يفجر جسرين في الساحل الأيمن للموصل

داعش يفجر جسرين في الساحل الأيمن للموصل

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق عن تفجير جسرين في مدينة الموصل من قبل تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن التنظيم يحاول منع القوات الأمنية من العبور إلى الساحل الأيمن للمدينة.

ونقلت السومرية بيانا للخلية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني جاء فيه أن "داعش الإرهابي فجر، اليوم، الجسر الخامس والجسر الحديدي بالموصل من جهة الساحل الأيمن، جاء ذلك لمحاولة إعاقة عبور القوات الأمنية إلى الساحل الأيمن".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لإستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أدى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

 

 

 
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مصدر الخبر: السومرية
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