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رقم الخبر: 184621 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 13:12 الاقسام: محليات  
علماء الدين في الهند يعزون بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

علماء الدين في الهند يعزون بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

بعث عدد من علماء الدين في الهند اليوم الثلاثاء برقيات عزوا فيها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والشعب الايراني بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

ووصف حجة الاسلام السيد قلب جواد صادق نقوي الأمين العام لجمعية علماء الهند، الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني بالمناضل البارز ومفسر القرآن الكريم الذي قضى حياته في الجهاد ضد الطاغوت والدفاع عن منجزات الثورة الاسلامية.
من جانبه وجّه عالم الدين حسين رضا نقوي برقية قدم من خلالها التعازي بوفاة آية الله  هاشمي رفسنجاني، واصفا اياه بالشخصية الفطنة والدؤوبة والتي قل نظيرها في ايران وسائر الدول الاسلامية.
كما اعتبر عالم الدين تسنيم، السنوات الستين التي صرفها الراحل من عمره في النضال والدفاع عن الثورة الاسلامية بانها صنعت منه شخصية فريدة من نوعها في تاريخ ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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