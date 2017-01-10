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|رقم الخبر: 184619
|تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017
|الوقت: 12:32
|الاقسام: عربيات
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صوت انفجار عنيف يهز العاصمة العراقية بغداد
افاد مصدر في الشرطة العراقية بأن تفجيرا لم تعرف طبيعته هز العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله ان "تفجيرا لم تعرف طبيعته لغاية الان هز العاصمة بغداد"، مضيفا أن "صوت التفجير سمع في مناطق متعددة من العاصمة".
فيما افاد مصدر عراقي آخر أن صوت التفجير ناجم عن قصف طائرات لمواقع جماعة داعش الارهابية غرب بغداد.
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