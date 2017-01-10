بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامیة یقیم صلاة الجنازة على جثمان آیة الله هاشمي رفسنجاني أقام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الثلاثاء 10/1/2017 صلاة الجنازة على جثمان الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، في باحة جامعة طهران وسط العاصمة.