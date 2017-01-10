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رقم الخبر: 184618 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 12:29 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامیة یقیم صلاة الجنازة على جثمان آیة الله هاشمي رفسنجاني

بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامیة یقیم صلاة الجنازة على جثمان آیة الله هاشمي رفسنجاني

أقام قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم الثلاثاء 10/1/2017 صلاة الجنازة على جثمان الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني، في باحة جامعة طهران وسط العاصمة.

قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثمان الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني (فيديو)

الثلاثاء 10 يناير 2017 - 06:44 بتوقيت غرينتش
 
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وتم تشييع جثمان الفقيد من جامعة طهران الى ساحة محطة القطار (راه آهن) ومنها نقل الجثمان الى مثواه الأخير حيث يوارى الثرى بجوار المرقد الطاهر للإمام الخميني(رض) جنوب العاصمة طهران.
وحضر الصلاة كبار المسؤولین بمن فیهم رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولین الحكومین والعسكریین وحشود غفیرة من ابناء الشعب الایراني.



 

قائد الثورة الاسلامیة یقیم صلاة الجنازة على جثمان آیة الله هاشمي رفسنجاني
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مصدر الخبر: الوفاق/العالم
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