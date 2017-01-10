وهذه بعض اللقطات من تاريخ هذه الشخصية النادرة..
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ