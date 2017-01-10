  • الثلاثاء ١١ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184615 تاريخ النشر: كانون الثاني 10, 2017 الوقت: 11:50 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالصور.. آية الله هاشمي في مرآة التاريخ

بالصور.. آية الله هاشمي في مرآة التاريخ

بعد عقود من الكفاح والجهاد في مختلف المجالات، انتقل آية الله رفسنجاني، مساء الأحد 8/1/2017، الى جوار ربه، اثر اصابته بأزمة قلبية.

وهذه بعض اللقطات من تاريخ هذه الشخصية النادرة..

هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
هاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخهاشمي رفسنجاني في مرآة التاريخ
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8907 sec