بالصور.. آية الله هاشمي في مرآة التاريخ بعد عقود من الكفاح والجهاد في مختلف المجالات، انتقل آية الله رفسنجاني، مساء الأحد 8/1/2017، الى جوار ربه، اثر اصابته بأزمة قلبية.