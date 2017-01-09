اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، منزل ذوي الشهيد فادي القنبر، في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقالها والديه، وشقيقيه، وزوجته.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من؛ والدي الشهيد القنبر، أحمد (80 عاما)، منور (64 عاما)، وشقيقيه محمد (32 عاما) ومنذر (21 عاما)، وزوجته تهاني (27 عاما)، علما بأن لديه أربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 7 سنوات، أمّا أصغرهم فهو رضيع في سن 7 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد استدعت شقيقات الشهيد فادي، وأفرجت عنهن بعد التحقيق معهن.

جدير بالذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرر، مساء الأحد، هدم منزل عائلة الشهيد القنبر في جبل المكبر، جنوب القدس.

كما قرر المجلس عدم تسليم جثمان الشهيد لعائلته، وكذلك رفض أي طلب قدمته أو تقدمه العائلة للم الشمل.

وطلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الجهات المختصة التحقيق مع كل من أظهر فرحة بالعملية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتقاله.

من جانبها نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منفذ عملية الدهس بمدينة القدس المحتلة الأسير المحرر فادي قنبر، ووصفته ببطل فلسطين، وشهيد الوطن كله.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها، أن العملية تبرهن من جديد على أن انتفاضة الشباب الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجًا واشتعالًا ونوعية يومًا بعد يوم، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح.

وطالب البيان بضرورة تحمّل الجميع بما فيها المؤسسات الوطنية مسؤولياتها في تعزيز صمود أهلنا في القدس، وتجاه ذوي شهداء أبطال الرد الشعبي الذي عبدّه الشهداء عدي وغسان وعلاء أبو جمل، وبهاء عليان، وعشرات الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه الانتفاضة.

واعتبرت الجبهة أن مظاهر البهجة التي عمت قطاع غزة الصامد، وأماكن أخرى من الوطن جاءت كاستفتاء شعبي عفوي أكد على وحدة الدم والمصير لشعبنا في كافة أماكن تواجده بالوطن والشتات.

إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال طريق حي الفاروق في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ومنعت خروج أو دخول السيارات منه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وداهمت عددا من المنازل فيها، بالإضافة لاقتحامها مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، واعتقلت شابين من المخيم.

وفي غضون ذلك دعا عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوآف غالانت، إلى طرد عائلة منفذ عملية الدهس في مستوطنة "أرمون هنتسيف" في القدس المحتلة، بالأمس، الشهيد فادي القنبر، إلى سوريا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن غالانت اقتراحه خلال اجتماع "الكابنيت" الذي عقد مساء الاحد، "تشريع تمنح وزير الداخلية صلاحية طرد فوري، ووقف مخصصات التأمين الوطني عن كل عائلة مشارك في "الإرهاب""، على حد تعبيره.

ولفت غالانت وهو من حزب "كولانو"، إلى أنه "لا يمكن الاستسلام لوضع يخرج فيه أب لأربعة، وفي سن 30 عامًا تقريبا، بشاحنة ويدهس الناس. والمعنى واضح، يجب قتله، هدم بيته، ويجب طرد عائلته ليس إلى غزة، وإنما إلى سوريا".

وقال: "نخوض صراعا مستمرا منذ 100 عام ضد "الإرهاب". وكل من يعتقد أن "أعداءنا" استسلموا لوجودنا هنا، مخطئ، ولا يعي الجمهور أن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" والشرطة يمنعون عمليات يوميا".

من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الاثنين , 11 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة .

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن الاعتقالات تركزت في مدن رام الله والخليل وبيت لحم.

ووفق بيان جيش الاحتلال ، فإن ستة من المعتقلين هم مطلوبون لديه، بحجة أنهم يشاركون في أعمال مقاومة ضده.

إلى ذلك دوّت صفارات الإنذار ظهر الاثنين، في معبر كرم أبو سالم، والمستوطنات المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وتنطلق هذه الصفارات لتحذر من إمكانية سقوط قذائف أو صواريخ تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحقًا أن صفارات الإنذار انطلقت عن طريق الخطأ.