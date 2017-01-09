كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن متهمين في قضية حادثة سقوط رافعة المسجد الحرام وهم مختصون بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة للاهتمام تؤكد عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن مصرع العديد من الضحايا.

ونقلت الصحيفة عن المهندس المسؤول أنه أفاد أن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كافٍ على كتيب التشغيل، فيما قدّم المتهمون بالملف طعنًا الى الدائرة القضائية وادعوا بأن المحكمة غير مختصة للنظر بالقضية وبأنها من اختصاص مجلس الدفاع المدني.

وأكد ممثل الادعاء العام السعودي في بيان له أن المتهمين الـ13 في هذا الملف، ومع علمهم بإنعدام ضمانات السالمة، أقدموا على استخدام الرافعة، وأن ادعاءهم مرفوض بأن سوء الأحوال الجوية أدى الى سقوط الرافعة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في البداية أن الحادثة المأسوية وقعت بسبب سوء الأحوال الأجوية وهبوب رياح قوية، إلّا أنها أعلنت لاحقا أن الرافعة التابعة لمجموعة بن لادن للإنشاءات المسؤولة عن هذا المشروع لم يتم نصبها وفق المواصفات اللازمة وأن العامل الإنساني هو السبب في هذه الحادثة.

من جهة اخرى ذكرت مصادر حقوقية من داخل السعودية أن السلطات نقلت الأحد الناشط الحقوقي أحمد المشيخص إلى هيئة التحقيق في الدمام.

وأشارت المصادر الحقوقية إلى عدم معرفتها بأية تفاصيل أخرى عن سبب إيقافه حتى هذه اللحظة.

والحقوقي المشيخص من بلدة العوامية بالقطيف، معروف عنه نشاطه الحقوقي ومساعدة الكثير من عائلات المعتقلين، كما عمل على كتابة الكثير من الخطابات التي ساهمت في متابعة أهالي المعتقلين لقضايا أبنائهم خلف القضبان بعيدًا عن الأضواء.

كما عُرف عنه تواصله الدائم مع ذوي المعتقلين وتقديم المساعدات الحقوقية لهم، في الوقت الذي يجهل فيه الكثير من المعتقلين وأهاليهم أبسط حقوقهم.

واعتقلت السلطات السعودية الناشط مشيخص في 5 يناير/كانون الثاني، حيث ذكرت مصادر إعلامية أنه مثل أمام ضابط التحقيق في مقر المباحث في القطيف، ومن ثم نُقل إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن الناشط أحمد المشيخص هو شقيق المعتقل المحكوم بالإعدام يوسف المشيخص.