قتلى وجرحى من المرتزقة في الجوف.. و إفشال زحف لهم باتجاه المدفون والقتب

صنعاء ــــ وكالات: تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية، صباح الاثنين، لزحف من عدة محاور لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي حاولوا الزحف باتجاه غرب منطقة المدفون وشمال القتب.

وأكد المصدر أن قوات الجيش واللجان تمكنت من التصدي للزحف وإفشاله ملحقة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المرتزقة.

وأوضح المصدر أن حصيلة الخسائر المادية والبشرية في صفوف مرتزقة العدوان كانت كبيرة.

وفي وقت سابق من الاثنين، قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، إثر تدمير آليات تابعة لهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية نهم.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة المدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للآليات والمرتزقة جنوب القتب بمديرية نهم ما أدى لتدمير آليتين عسكريتين ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد طهرت، الأحد، عددا من المواقع من مرتزقة العدوان في القتب وألحقت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، تجمعات للمرتزقة في منطقة كرش التابعة لمحافظة لحج ومديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الاستهداف المدفعي لتجمعات المرتزقة في كرش أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في راسان بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

وكانت مدفعية الجيش اللجان الشعبية واللجان، مساء الأحد، تجمعاً للمرتزقة في منطقة مقبنة جنوب تعز.

هذا وتمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب ثلاث آليات عسكرية سعودية في مثلث الركبة بجيزان اثر قصف مدفعي مركز استهدف موقع تجمع الآليات العسكرية السعودية.

كذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف ملحمة وموقع قائم زبيد في جيزان كما استهدفت في وقت سابق بجيزان أيضا قرية الدفينية والخوبة الشمالية بعدد من القذائف.

وفي غضون ذلك لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم وأصيب عدد آخر، الاثنين، بقصف مدفعي من الجيش واللجان الشعبية لموقع عسكري في الربوعة بعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت موقع الشرقية في الربوعة، مؤكداً مصرع وإصابة عدد من العسكريين السعوديين وهروب للآليات السعودية من الموقع.

هذا وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الاثنين، تجمعات للمرتزقة في منطقة كرش التابعة لمحافظة لحج ومديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الاستهداف المدفعي لتجمعات المرتزقة في كرش أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات المرتزقة في راسان بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح عدد آخر، الاثنين، خلال محاولة للتقدم في مديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن لغماً أرضياً انفجر بمجموعة من المرتزقة خلال محاولتهم التقدم باتجاه مديرية الغيل في الجوف، مؤكداً مصرع وإصابة عدد منهم.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، في وقت سابق الاثنين، في إفشال محاولة تسلل لهم باتجاه وادي شواق بمديرية المصلوب بالجوف.

وكانت القوة والمدفعية والصاروخية دكت، الأحد، مواقع مرتزقة العدوان أسفل العقبة وودي هراب بمديرية خب والشعف في الجوف، بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة.

إلى ذلك استشهد مواطن يمني وآخر أفريقي، الاثنين، في استهداف مروحية أباتشي تابعة للعدوان السعودي الأمريكي قارب صيد في باب المندب غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري باستشهاد مواطن يمني وآخر أفريقي في استهداف مروحية أباتشي تتبع العدوان قارب صيد على ساحل منطقة الجديد بباب المندب.

في ذات السياق شن طيران العدوان 3 جبل الشبكة بمديرية ذباب القريبة من باب المندب، كما استهدف بسلسلة غارات السلسلة الجبلية في العمري بالمديرية.

ويأتي ذلك في سياق ما يقوم به العدوان من استهداف للمدنيين في المناطق الساحلية غرب البلاد ومحاصرتهم في أقواتهم ومعيشتهم، حيث يعاني الصيادون والقاطنون في سهل تهامة من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الحصار والاستهداف المباشر لهم من قبل العدوان.