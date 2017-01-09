الوفاق/خاص/ مختار حداد - قال الشيخ حسن البغدادي عضو المجلس المركزي لحزب الله لبنان في تصريح خاص للوفاق بمناسبة وفاة آية الله المجاهد الشيخ هاشمي رفسنجاني: كان رحمه الله أحد أركان الجمهورية الإسلامية، ومواقفه الكبيرة والجريئة من خلال مواكبته للثورة الإسلامية منذ انطلاقتها على يد الامام الخميني (طاب ثراه)، ولسوف تفتقده ساحة الجهاد وسوف يترك رحيله خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية وفراغاً لا يمكن التعويض عنه إلا بتظافر الجهود وبمزيد من التماسك، حيث كان يشكل حجر الزاوية في إدارة التنافس الداخلي وأحد الوجوه الأساسية في مخاطبة الخارج.

وأضاف: أسأل الله تعالى له الرحمة وعلو الدرجات وللشعب الإيراني الصبر والتحمل وكل العزاء لقائد الجمهورية الإمام السيد الخامنئي (حفظه الله).

بدوره قال الشيخ عبدالله الصالح نائب رئيس جمعية العمل الاسلامي في البحرين للوفاق: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل عالم دين جليل وقائد بارز من قيادات الثورة الاسلامية في ايران سماحة آية الله الشيخ رفسنجاني، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

وأضاف: بفقده خسرت الجمهورية الاسلامية الإيرانية شخصية كبيرة كانت لمساتها واضحة جداً ومؤثرة خلال الأربعين سنة الماضية في مجريات الأحداث في ايران والمنطقة.

وذكر أن سماحة الشيخ رفسنجاني كان سياسياً محنكاً وداعماً أساسياً للثورة الاسلامية والوحدة في ايران والمنطقة، وساهم في إرساء قواعد الجمهورية الاسلامية، وتقلد مناصب كبيرة فيها: رئيساً للجمهورية، ورئيس مجلس تشخيص المصلحة وغيرها.

وختم بالقول: نرفع أسمى آيات العزاء لقائد الجمهورية الاسلامية الاِمامِ الخامنئي (دام ظله)، ولعائلة الشيخ الرفسنجاني، ورئيس الجمهورية سماحة الشيخ الروحاني، ومسؤولي الجمهورية الاسلامية وشعبها المسلم الشقيق..

من ناحيته قال السید صادق الشرفي مسؤل الملتقى الفئوي للشباب اليمني في تصريح للوفاق: بإسمي وبإسم جميع قيادات واعضاء الملتقى الفئوي للشباب اليمني والملتقى العام للطلبة اليمنيين في الحوزة العلمية في قم المقدسة نقدم أحر تعازينا ومواساتنا لسماحة الولي الفقيه آية العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دامت بركاته ولقيادة واعضاء مصلحة تشخيص النظام ولقيادة واعضاء مجلس الشورى وللحكومة الإيرانية وجميع القيادات في المؤسسات العسكرية والمدنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بوفاة الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مصلحة تشخيص النظام الذي كانت له بصماته الواضحة في الثورة الاسلامية وفي قيادة الدولة في مراحل متعددة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخله في واسع رحمته ويصرف عن الشعب الإيراني كل سوء ومكروه وينصره على اعداءه واعدائه ثورته المباركة وقائدها الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (دامت بركاته).



