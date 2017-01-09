وعلى هامش مراسم يوم الاول لتأبين آية الله هاشمي رفسنجاني، قال قاضي زادة هاشمي في تصريح للصحفيين يوم الاثنين، ليس هنالك شكوك في الملف الطبي للفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني.

وفي الرد على سؤال حول استغلال المعادين للثورة لتصريحاته التي ادلى بها مساء الاحد والتي قال فيها بانه لم يكن هنالك فريق طبي مرافق لآية الله رفسنجاني، قال وزير الصحة، لقد خسئ المعادون للثورة.

وصرح بان اسباب وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني واضحة تماما واضاف، ان الفقيد لم يكن يرغب بمرافقة فريق طبي له وليست هنالك اي شكوك في هذا المجال.

وقال مساعد وزير الصحة، انه حينما تم نقله الى قسم الطوارئ كان قد اصيب بنوبة قلبية وتنفسية كاملة، ولكن حضر على الفور اخصائيون نخبة في مجالات القلب والتخدير والطوارئ والتمريض وقاموا بكل الاجراءات اللازمة سواء عمليات الاحياء او التنفس الاصطناعي او مساج القلب او حقن مختلف انواع الادوية.

واضاف، انه تم ايضا استخدام جهاز النبض الاصطناعي واستغرقت الاجراءات اللازمة 90 دقيقة الا ان توفي تاليا في الساعة السابعة و 30 بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش).



