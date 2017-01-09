فقد نقلت وكالات انباء الفرنسية ورويترز واسوشيتدبرس وبي بي سي ونشرات الايندبندنت ونيويورك تايمز ووسائل الاعلام الدولية والقنوات التلفزيونية خبر رحيل آية الله رفسنجاني بصورة مباشرة وتناولت تفاصيل حياته.

وقالت اسوشيتدبرس ان آية الله رفسنجاني ادخل عصر يوم الاحد الى المستشفى اثر وعكة صحية المت به لكنه توفي على اثرها. وقد كان آية الله رفسنجاني رئيسا للجمهورية في الفترة بين 2000حتي 2008. ووصفت اسوشيتدبرس آية الله هاشمي رفسنجاني بانه اكثر الساسة نفوذا في ايران.

وتصدر خبر وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني نشرات الاخبار الروسية التي تناقلت الخبر وكتبت نبذة عن حياته السياسية.

كما كان هذا الخبر الاكثر تداولا في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من خلال عبارة #Rafsanjani بالانجليزية و #هاشمي رفسنجاني بالفارسية.

كما تصدر الخبر اخبار كل من روسيا اليوم والجزيرة والعربية والسومرية نيوز وبوابة مصر وآسيا ست وموقع الان و دويتشه فيله العربي وعدد آخر من وسائل الاعلام العربية.





