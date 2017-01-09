  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184603 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
أصداء واسعة لوفاة الشيخ رفسنجاني في وسائل الاعلام العالمية

أصداء واسعة لوفاة الشيخ رفسنجاني في وسائل الاعلام العالمية

لاقى خبر وفاة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، اصداء واسعة في وسائل الاعلام العالمية.

فقد نقلت وكالات انباء الفرنسية ورويترز واسوشيتدبرس وبي بي سي ونشرات الايندبندنت ونيويورك تايمز ووسائل الاعلام الدولية والقنوات التلفزيونية خبر رحيل آية الله رفسنجاني بصورة مباشرة وتناولت تفاصيل حياته.
وقالت اسوشيتدبرس ان آية الله رفسنجاني ادخل عصر يوم الاحد الى المستشفى اثر وعكة صحية المت به لكنه توفي على اثرها. وقد كان آية الله رفسنجاني رئيسا للجمهورية في الفترة بين 2000حتي 2008. ووصفت اسوشيتدبرس آية الله هاشمي رفسنجاني بانه اكثر الساسة نفوذا في ايران.
وتصدر خبر وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني نشرات الاخبار الروسية التي تناقلت الخبر وكتبت نبذة عن حياته السياسية.
كما كان هذا الخبر الاكثر تداولا في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من خلال عبارة #Rafsanjani بالانجليزية و #هاشمي رفسنجاني بالفارسية.
كما تصدر الخبر اخبار كل من روسيا اليوم والجزيرة والعربية والسومرية نيوز وبوابة مصر وآسيا ست وموقع الان و دويتشه فيله العربي وعدد آخر من وسائل الاعلام العربية.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0689 sec