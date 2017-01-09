أكد رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (ايدرو)، أن المنظمة تجري مفاوضات مع شركة هيونداي الكورية، لتصنيع سفنها داخل ايران.

وأوضح منصور معظمي، في ملتقى (الانجازات التصميمية والهندسية في صناعة السفن)، اليوم الاثنين، بأن المنظمة اتفقت مع شركة هيونداي على أن تتولى تدريب 50 خبيراً ايرانياً بمختلف المجالات سيما بمجال التصميم. ولفت الى أنه قد تقرر أيضاً إعداد قائمة بمعدات وإمكانيات قطاع صناعة السفن في ايران، وعند اعتماد قائمة الأسعار والجودة، سيتم توفير احتياجات تصنيع سفن هيونداي من داخل البلاد.

وبيّن معظمي بأن مساعد المدير التنفيذي لشركة هيونداي الكورية سيصل الى ايران في الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2017 لاعتماد القائمة المذكورة بشكل نهائي.

من جهة ثانية، أوضح رئيس المنظمة بأن شركة الملاحة البحرية الايرانية وقعت بعد الاتفاق النووي، عقداً مع شركة هيونداي الكورية لتصنع الأخيرة 10 سفن تجارية، لافتاً الى أن الاتفاق يعود لعام 2008. وأضاف: ان العقد يشمل صناعة 6 سفن كبيرة و4 سفن حاويات.