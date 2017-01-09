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رقم الخبر: 184601 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: اقتصاد  
إنفتاح دولي على بنك "ملت" الإيراني عقب الإتفاق النووي

إنفتاح دولي على بنك "ملت" الإيراني عقب الإتفاق النووي

أعلن مساعد المدير التنفيذي لبنك ملت الايراني للشؤون الدولية عن ترسيخ علاقات مالية مع 131 بنكاً أجنبياً عقب توقيع خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي الايراني).

وأضاف عزيز آخوندي أصل، في تصريح باجتماع كبار المسؤولين في بنك ملت مساء الأحد، ان البنك افتتح 36 حساباً مصرفياً في العديد من الدول، منوهاً الى تحقيق مليار و100 مليون دولار لبنك ملت الايراني عبر الإئتمانات المالية بالعملة الصعبة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. تابع: ان إجمالي الحوالات المالية بالعملة الصعبة الخاصة بعملاء البنك بلغت 6 مليارات دولار. وأكد على ضرورة الاستعدادات لاستقطاب البنوك الأجنبية في ايران.

ولفت مساعد المدير التنفيذي لبنك ملت الى الجهود الرامية الى تأسيس أفرع للبنك في كوريا الجنوبية وجورجيا وايطاليا وهولندا وسويسرا ودول أخرى على أمل التوصل الى نتائج إيجابية في هذا الخصوص.

 
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