  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184600 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
اتفاقيات جديدة بين ايران واليابان في مجال مصافي النفط

اتفاقيات جديدة بين ايران واليابان في مجال مصافي النفط

كشف مساعد وزير النفط الايراني، عباس كاظمي، عن عزم طهران وطوكيو للتوقيع على اتفاقيتين لتطوير علمية الإنتاج في مصافي بندرعباس وطهران النفطية، وذلك في المستقبل القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كاظمي رأى أن تنفيذ مشاريع التنمية وتطويرها يعتبر من أهم برامج التنمية لمصافي النفطية الايرانية وهي فرصة للاستثمار في قطاع صناعة النفط في مرحلة مابعد الاتفاق النووي.
وأشار المدير العام لشركة التكرير الوطنية أنه يتوقع أن يتم خفض مستوى المازوت في معدل النفط الايراني الى 10 بالمئة، منوهاً الى وجود محادثات بين ايران والشركات الدولية لاسيما مع الشركات الكورية الجنوبية والشركات اليابانية. وأكد أنه وبعد إبرام الاتفاق النووي باتت فرص الاستثمار في مصافي البترول الايراني كثيرة للغاية وأن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب ومن كوريا الجنوبية واليابان على وجه الخصوص.
وأشار كاظمي إلى توقيع عقد تطوير وتحسين عملية الإنتاج في مصفاة إصفهان النفطية مع شركة دايلم الكورية الجنوبية، وقال: لقد حظي مشروع عملية تطوير المصافي النفطية القديمة بعد الإتفاق النووي بإقبال كبير من المسثمرين الأجانب وخاصة الكوريين واليابانيين. ولفت إلى أن مجموع المصافي النفطية القديمة شملت إصفهان وتبريز وطهران وبندرعباس وآبادان، مشيراً إلى أن عقد تطوير هذه المصافي تم بشكل نهائي مع شركتين يابانيتين وبمبلغ 14 مليار دولار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0687 sec