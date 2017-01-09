وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كاظمي رأى أن تنفيذ مشاريع التنمية وتطويرها يعتبر من أهم برامج التنمية لمصافي النفطية الايرانية وهي فرصة للاستثمار في قطاع صناعة النفط في مرحلة مابعد الاتفاق النووي.

وأشار المدير العام لشركة التكرير الوطنية أنه يتوقع أن يتم خفض مستوى المازوت في معدل النفط الايراني الى 10 بالمئة، منوهاً الى وجود محادثات بين ايران والشركات الدولية لاسيما مع الشركات الكورية الجنوبية والشركات اليابانية. وأكد أنه وبعد إبرام الاتفاق النووي باتت فرص الاستثمار في مصافي البترول الايراني كثيرة للغاية وأن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب ومن كوريا الجنوبية واليابان على وجه الخصوص.

وأشار كاظمي إلى توقيع عقد تطوير وتحسين عملية الإنتاج في مصفاة إصفهان النفطية مع شركة دايلم الكورية الجنوبية، وقال: لقد حظي مشروع عملية تطوير المصافي النفطية القديمة بعد الإتفاق النووي بإقبال كبير من المسثمرين الأجانب وخاصة الكوريين واليابانيين. ولفت إلى أن مجموع المصافي النفطية القديمة شملت إصفهان وتبريز وطهران وبندرعباس وآبادان، مشيراً إلى أن عقد تطوير هذه المصافي تم بشكل نهائي مع شركتين يابانيتين وبمبلغ 14 مليار دولار.



