اعلن مدير البحوث والتنقيب لدى شركة النفط الوطنية الإيرانية محمود حاجيان عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط الصخري في محافظة لرستان غربي البلاد.

وقال حاجيان، في تصريح ادلى به يوم الاحد، لموقع وزارة النفط الإيرانية الإخباري (شانا) "تشير نتائج مشروع تنقيب عن النفط الصخري في لرستان بوضوح إلى حقلين كبيرين للإحتياطيات بإتساع وكميات مقبولة."

ولفت محمود حاجيان الى ان حجم النفط الممكن استخراجه يبلغ نحو 83 ليترا في الطن الواحد.

واوضح، ان النفط الصخري المكتشف يتركز في منطقة قالي كوه بمحافظة لرستان.

ونوه الى ان عمليات الاكتشاف قد انتهى العمل منها، موضحا ان حجم النفط الصخري المكتشف مقبول وذات جودة رفيعة.