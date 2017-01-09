بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، إثر وفاة الرئيس الإيراني الأسبق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، مشيدا فيها بمناقب الفقيد و'مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الاسلامية'.

وافادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة قال في برقيته: 'تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام للجمهورية الاسلامية الإيرانية'.

وأكد الرئيس بوتفليقة 'إثر هذا المصاب الجلل أبيت إلا أن أتقدم إلى فخامتكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التعازي، راجيا منكم أن تنوبوا عني وتبلغوها إلى الشعب الإيراني الشقيق وإلي أسرة الفقيد'، مشيرا إلي أنه 'برحيل آية الله أكبر رفسنجاني، تفقد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة أحد أبنائها البررة الذين كرّسوا حياتهم لخدمتها دون كلل أو ملل ودافعوا عنها بلا هوادة في كل الظروف وأمام كل الصعاب التي واجهتها'.

وأضاف بوتفليقة قائلا: 'إن التاريخ سيشهد للفقيد على مواقفه الشجاعة وإسهاماته الجليلة في سبيل الحفاظ على تلاحم الأمة الإسلامية، بما يعزز مناعتها ومكانتها بين الأمم ويحقق الرفاهية والازدهار للمسلمين'.

وخلص الرئيس في برقية التعزية إلي القول: 'أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم الشعب الإيراني الشقيق وكافة أهله وذويه الكرام جميل الصبر والسلوان'.





