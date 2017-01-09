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رقم الخبر: 184596 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
بورصة السلع الايرانية تبدأ بعرض خام الحديد للسوق المحلية

بورصة السلع الايرانية تبدأ بعرض خام الحديد للسوق المحلية

أعلن حامد سلطاني نجاد المدير التنفيذي لشركة بورصة السلع الايرانية، أن البورصة ستبدأ بعرض خام الحديد اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني 2017 في اطار تعاملات السوق المحلية.

وأوضح سلطاني نجاد في الملتقى الدولي الرابع لمنتجي ومصدري خام الحديد الايراني يوم الاحد، أن الاهداف المستقبلية الهامة لبورصة السلع الايرانية تستهدف تدشين تعاملات كافة منتجات سلسلة القيمة بقطاع الصلب واتاحة استخدام الادوات التمويلية لمناجم خام الحديد بجانب تدشين تعاملات أدوات تغطية المخاطر.
وأضاف سلطاني نجاد أنه بامكان منتجي خام الحديد الافادة من أدوات بورصة السلع مثل العقود الاجلة، لبيع المنتجات مسبقا قبل الانتاج، حيث من شأن هذا الحدث أن يفتح آفاقا امام هذا القطاع.
وبيّن المدير التنفيذي، أن حجم وقيمة صفقات خام الحديد في اطار "حلقة التصدير" عبر البورصة منذ البدء عام 2011 وحتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2016، بلغ 12.2 مليون طن بـ 712 مليون دولار.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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