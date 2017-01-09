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رقم الخبر: 184595 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يقيم مجلس تأبين للراحل آية الله هاشمي رفسنجاني
ويؤدي الصلاة على جثمانه اليوم

قائد الثورة يقيم مجلس تأبين للراحل آية الله هاشمي رفسنجاني

سيؤم قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى علي الخامنئي، صباح الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان آية الله هاشمي رفسنجاني الذي وافته المنية ليلة الاحد اثر عارض قلبي.

واعلن مساعد دائرة العلاقات العامة بمجمع تشخيص مصلحة النظام حمزة خليلي في حديث لمراسل ارنا، ان سماحة القائد سيؤم الصلاة على جثمان الفقيد الذي سيوارى الثرى الى جانب مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (ره).
واوضح: إن مراسم التشييع ستقام عند الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) من أمام جامعة طهران.
وسيقيم قائد الثورة صباح الاربعاء مراسم تأبين للفقيد الراحل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني في حسينية الامام الخميني(رض).
وقالت العلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، في بيان الاثنين، ان مراسم تأبين الفقيد الراحل هاشمي رفسنجاني ستقام صباح يوم الاربعاء في التاسعة 9:30 لغاية الساعة 11 بحسب التوقيت المحلي.
وورد في بيان العلاقات العامة ان رؤساء الجمهورية السابقين والشخصيات السياسية والعسكرية الايرانية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في طهران سيحضرون المراسم.
وقد أعلن نجل الراحل ان عائلة الفقيد قررت دفن جثمان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني(رض) في الضاحية الجنوبية للعاصمة طهران، بعد مراسم التشييع التي ستجرى من امام جامعة طهران.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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