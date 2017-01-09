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رقم الخبر: 184593 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: اقتصاد  
صادرات العراق النفطية تسجل 3.5 مليون برميل يوميا
خلال الشهر الماضي...

صادرات العراق النفطية تسجل 3.5 مليون برميل يوميا

قال جبار علي حسين اللعيبي وزير النفط العراقي يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية من المنافذ الجنوبية بلغت خلال الشهر الماضي 3 ملايين و510 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا هو أعلى معدل تصديري يتحقق من حقول الوسط والجنوب.

وأوضح الوزير في بيان أن “الصادرات النفطية العراقية تشهد نموا مضطردا بفضل الخطط الرصينة التي وضعتها الوزارة وبفضل جهود العاملين في الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية”.
واكد اللعيبي “ان تحقيق هذه المعدل غير المسبوق لا يؤثر على قرار العراق بخفض الانتاج والذي بدأ بتطبيقه اعتبارا مع مطلع هذا العام 2017 والتزام العراق بقرار التخفيض من اجل تحقيق الاهداف المشتركة للمنتجين بالسيطرة على تخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية”.
وعبر الوزير عن ارتياحه “لتحسن اسعار النفط التي تشهد نموا تصاعديا بعد تطبيق اتفاق الدول المنتجة على خفض الانتاج وفق النسب المقررة على ابرز المنتجين من داخل وخارج الاوبك”.
 




 

 
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مصدر الخبر: أ.ف.ب
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