هذا وستتوجه وفود لبنانية بما فيها وفد من حزب الله الي طهران للمشاركة في المراسم الخاصة التي ستقام هذه الليلة بمناسبة رحيل آية الله هاشمي رفسنجاني.

هذا و قد اجري عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية والساسة اللبنانيين الى جانب شخصيات فلسطينية مقيمة في لبنان، اجروا اتصالا مع سفير ايران لدى بيروت محمد فتح علي وقدموا فيها تعازيهم لسماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الايراني واسرة آية الله هاشمي رفسنجاني بوفاة الفقيد معربين عن مواساتهم بهذا المصاب.

وستقيم سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان يوم الخميس المقبل مراسم تأبين بهذه المناسبة.

يذكر ان آية الله هاشمي رفسنجاني وافته المنية ليلة الاحد اثر عارض قلبي عن عمر ناهز 82 عاما.





