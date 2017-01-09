  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184589 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
عالم الجاسوسية.. شاهدوا أدواتها الغريبة لمهام مريبة!

عالم الجاسوسية.. شاهدوا أدواتها الغريبة لمهام مريبة!

كان الجواسيس في العقود الماضية، مبدعين بشكل واضح، عندما يتعلق الأمر بإخفاء الأسلحة والأدوات المختلفة.

يوجد الكثير من أدوات التجسس الغريبة في متحف التجسس الدولي، مثل تلك التي كان يستخدمها المحقق جيمس بوند في أفلامه.

وليس هناك شيء مبهر أكثر من خزانة مستقيمة صغيرة، تحتوي على 10 أدوات مختلفة، أو حمامة تحمل كاميرا ضخمة.

وقد تم تصميم تلك الأدوات الخطيرة بدقة فائقة، لتناسب المهمات التي كان يقوم بها الجواسيس.

ويضم متحف التجسس الدولي، مجموعة واسعة من صور تلك الأدوات، التي استخدمها الجواسيس.

ويمكن للزائر رؤية الطرق المختلفة لإخفاء مسدس، مثل تلك التي استخدمتها الاستخبارات السوفيتية، لإخفاء مسدس وجعله يشبه قلم أحمر الشفاه.

 

 

 

 

أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
أدوات غريبة للتجسسأدوات غريبة للتجسس
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0768 sec