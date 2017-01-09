كان الجواسيس في العقود الماضية، مبدعين بشكل واضح، عندما يتعلق الأمر بإخفاء الأسلحة والأدوات المختلفة.

يوجد الكثير من أدوات التجسس الغريبة في متحف التجسس الدولي، مثل تلك التي كان يستخدمها المحقق جيمس بوند في أفلامه.

وليس هناك شيء مبهر أكثر من خزانة مستقيمة صغيرة، تحتوي على 10 أدوات مختلفة، أو حمامة تحمل كاميرا ضخمة.

وقد تم تصميم تلك الأدوات الخطيرة بدقة فائقة، لتناسب المهمات التي كان يقوم بها الجواسيس.

ويضم متحف التجسس الدولي، مجموعة واسعة من صور تلك الأدوات، التي استخدمها الجواسيس.

ويمكن للزائر رؤية الطرق المختلفة لإخفاء مسدس، مثل تلك التي استخدمتها الاستخبارات السوفيتية، لإخفاء مسدس وجعله يشبه قلم أحمر الشفاه.