نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية مقطع فيديو أقل وصف يمكن أن يطلق عليه هو الجنون، عندما أقدم صاحب الفيديو على السير على حافة جبل شاهق مخاطراً بحياته، من أجل متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (انستغرام).

وأشارت الصحيفة إلى أن متابعيه على (انستغرام) والذين يصل عددهم إلى 45 ألف شخص، طلبوا منه الإقدام على ذلك، وصوره صديقه وهو يسير على حافة الموت، على جبل (يوسمايت) بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على ارتفاع بلغ 3000 قدم.

ونشر (المغامر) الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) ملبياً لرغبات متابعيه، وتحدث في الفيديو إلى والدته، قائلاً: (ربما أكون أسجل لحظات موت بسبب هذا، أتمنى أن اكون قد لبيت طلبكم).