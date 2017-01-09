عرضت، سلسلة من الرسائل التي كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني بالعاصمة لندن.

وكتبت الأميرة الراحلة رسائلها بخط يدها إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر بكنغهام لمدة 50 عاماً، وفق (رويترز).

ويرد ذكر الأميرين وليام وهاري ابني ديانا بكثرة في الرسائل، وتتحدث الأميرة في إحدى الرسائل عن أن ابنها الأصغر الأمير هاري الذي كان يعاني من متاعب في المدرسة.

وجاء في إحدى الرسائل التي تحمل تاريخ 20 سبتمبر 1984 أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري: (وليام يعشق أخاه الأصغر ويمضي وقته بأكمله وهو يغمر هاري بالأحضان والقبلات. بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب).

ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة بينهم الأمير تشارلز والأميرة مارغريت والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

ومن المتوقع أن تباع المجموعة بأكملها بنحو 15 ألف جنيه إسترليني (18500 دولار).