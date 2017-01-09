  • الإثنين ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184586 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: منوعات  
الحصان الفضولي!

الحصان الفضولي!

وقف المارة بأحد الشوارع في لندن متحيرين أمام مشهد غريب، كانت حافلة لندن الشهيرة ذات الطابقين متوقفة، وعلى بابها وقف حصان شرطي، وقد أدخل رأسه من الباب كأنه يستعد للصعود.

وتحت عنوان (أين يذهب رأس الحصان؟) قالت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية، إن هذا الحصان الفضولي استرعى انتباه المارة في منطقة إزلنجتون غرب لندن، يوم الثلاثاء الماضي، حين دس أنفه الكبير يستطلع ما يحدث داخل الحافلة رقم 43.

وحسب الصحيفة: فقد أصيب أحد الركاب بطارئ صحي، وتوقف رجل شرطة من (الخيالة (ركابي الخيول) يستطلع الأمر، ويطلب الإسعاف لعلاج الراكب.

ولم يترك الحصان صاحبه ولا الموقف ليمر هكذا، بل أدخل رأسه يستطلع ما يحدث، وهو ما أصاب المارة بالدهشة والحيرة، فوقف بعضهم يلتقط الصور.

وبالفعل، حضرت سيارة الإسعاف وتم علاج الراكب في مكانه، ليغادر بعدها الشرطي وحصانه.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0686 sec