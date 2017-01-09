وقف المارة بأحد الشوارع في لندن متحيرين أمام مشهد غريب، كانت حافلة لندن الشهيرة ذات الطابقين متوقفة، وعلى بابها وقف حصان شرطي، وقد أدخل رأسه من الباب كأنه يستعد للصعود.

وتحت عنوان (أين يذهب رأس الحصان؟) قالت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية، إن هذا الحصان الفضولي استرعى انتباه المارة في منطقة إزلنجتون غرب لندن، يوم الثلاثاء الماضي، حين دس أنفه الكبير يستطلع ما يحدث داخل الحافلة رقم 43.

وحسب الصحيفة: فقد أصيب أحد الركاب بطارئ صحي، وتوقف رجل شرطة من (الخيالة (ركابي الخيول) يستطلع الأمر، ويطلب الإسعاف لعلاج الراكب.

ولم يترك الحصان صاحبه ولا الموقف ليمر هكذا، بل أدخل رأسه يستطلع ما يحدث، وهو ما أصاب المارة بالدهشة والحيرة، فوقف بعضهم يلتقط الصور.

وبالفعل، حضرت سيارة الإسعاف وتم علاج الراكب في مكانه، ليغادر بعدها الشرطي وحصانه.