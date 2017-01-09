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رقم الخبر: 184584 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:41 الاقسام: منوعات  
تقطيع حوت 8 أطنان في الشارع!

تقطيع حوت 8 أطنان في الشارع!

اشترى مطعم صيني حوتاً كبيراً وزنه 8 أطنان، وقام الطهاة بتقطيعه أمام الشركة.

والتقطت الصورة بمدينة (شينيو) مقاطعة (جيانجشي) الصينية، حيث ظهر فيها الطهاة وهم يقطعون الحيوان في المكان وسط تحديق المارة، مما جعل المكتب الزراعي المحلي يفتح تحقيقاً في الأمر.

من جهة أخرى، أثار مقطع الفيديو الذي نشر عن الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي، ضجة كبيرة بسبب تجريم ذبح الحيتان في الصين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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