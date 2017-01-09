والتقطت الصورة بمدينة (شينيو) مقاطعة (جيانجشي) الصينية، حيث ظهر فيها الطهاة وهم يقطعون الحيوان في المكان وسط تحديق المارة، مما جعل المكتب الزراعي المحلي يفتح تحقيقاً في الأمر.

من جهة أخرى، أثار مقطع الفيديو الذي نشر عن الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي، ضجة كبيرة بسبب تجريم ذبح الحيتان في الصين.