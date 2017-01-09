استطاع رجال الإطفاء من إنقاذ مواطن كويتي بعدما سقط في قبر بمقبرة الصليبخات، حين كان قاصداً المشاركة في الدفن وتقديم واجب العزاء لأحد أقاربه.

الرجل لم يتوقع أن مشاركته في مراسم الدفن ستلقي به هو الآخر في قبر مجاور له ظل محشوراً فيه لفترة قبل إنقاذه، حيث شعر بدوار وسقط في قبر من القبور المفتوحة الجاهزة، وكونه من أصحاب الأوزان الثقيلة انحشر داخل القبر قبل أن يبصره أحد المارة ليسارع إلى إبلاغ عمليات الإدارة العامة للإطفاء حتى تم إنقاذه، وفق ما نشرت الصحيفة.

وتحرك فريق من الإنقاذ الفني يؤازرهم فنيو الطوارئ الطبية إلى المكان، وعند وصولهم قاموا بعمل فتحة أخرى بين القبر الذي انحشر فيه الرجل وقبر آخر حتى أخرجوه.