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رقم الخبر: 184582 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:36 الاقسام: منوعات  
حذاء دبلوماسي سعودي لدى مصر يخلق أزمة بمطار القاهرة

حذاء دبلوماسي سعودي لدى مصر يخلق أزمة بمطار القاهرة

رفض دبلوماسي سعودي، خلع (حذاءه) على سير الحقائب والتفيش، والخضوع لإجراءات التفتيش في مطار القاهرة الدولي، أثناء سفره إلى الرياض.

ووفقا لإرم نيوز، أوضحت مصادر مطلعة في المطار أنه (أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 647 والمتجهة إلى الرياض، تقدم نائب القنصل السعودي لدى مصر لإنهاء إجراءات سفره على الطائرة، وعند مطالبته بوضع الحذاء على سير الحقائب والتفيش ذاتياً رفض وتسبب في حدوث زحام عند مدخل الصالة).

وأوضحت المصادر (وبعد ذلك أبلغ المقدم في الشرطة شريف بدر، نائب مدير مكتب الخارجية في المطار عمرو عبدالرزاق بالحادثة، حيث أقنع الأخير الدبلوماسي السعودي بضرورة الخضوع لإجراءات الأمن وإلا لن يسمح له بالسفر).

وأردف: (وبالفعل اضطر الدبلوماسي للخضوع لإجراءات الأمن كاملة، ولحق بطائرته بعد أن توعد رجال الأمن والخارجية، وطالبهم بمعرفة بياناتهم لتحرير محضر ضدهم وتصعيد الأمر).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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