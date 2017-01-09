يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «من اجله» (براي او) للمخرج سيدمرتضى سبزقبا في مهرجان «القارات الخمس» الدولي للافلام في فنزويلا.

فيلم «من اجله» يستغرق 16 دقيقة وهو من تأليف واخراج مرتضى سبزقبا وتمثيل محمدرضا صانعيان، ويحكي قصة رجل عجوز ينتظر لسنوات عودة ابنه من سفر اللاعودة.

و«القارات الخمس» مهرجان دولي شهري يقام على الانتريت وتتنافس فيه افلام من انحاء مختلفة من العالم للحصول على جوائزه.

وستكون اختتامية المهرجان في 26 يناير الجاري حيث ستوزع جوائز المهرجان للافلام الفائزة في حفل خاص لهذا الغرض.