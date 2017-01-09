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رقم الخبر: 184575 تاريخ النشر: كانون الثاني 09, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: ثقافة وفن  
جمهور السينما في كندا على موعد مع «السيانيد» الايراني

جمهور السينما في كندا على موعد مع «السيانيد» الايراني

سيعرض الفيلم السينمائي الايراني «السيانيدـ» للمخرج بهروز شعيبي، في دور السينما بمدينة مونتريال الكندية.

ويأتي عرض «السيانيد» في مدينة مونتريال في كندا ضمن برنامج عرض دولي للفيلم، حيث عرض الفيلم قبل ذلك في مدن كندية اخرى.

وفي الوقت الذي يواصل الفيلم عروضه الدولية يعرض الفيلم ايضا محلياً في بعض دور السينما في طهران.

وكان الفيلم قد عرض في مهرجان فجر السينمائي الماضي بدورته الـ 34، وعلى خلاف رأي النقاد والسينمائيين، نال اعجاباً كبيراً من قبل الجمهور، كذلك شارك الفيلم في مهرجان النقاد والكتاب السينمائيين مؤخراً وحصل على عدة جوائز منه.

ويعد «السيانيد» الذي تدور قصته حول حقبة من حياة الشهيد واقفي، الفيلم السينمائي الطويل الثاني للمخرج شعيبي بعد فيلمه «الدهليز» في مجال السينما ويتناول قضايا بوليسية وقد صور في طهران وعدد من المدن الايرانية.

وجاء في ملخص الفيلم: «أمير» و«هما» يجدان بعضهما البعض بعد فترة من الوقت وبعد صمت طويل يدركان انه لا خيار لهما إما ان يعيشا معا أو يختارا سم السيانيد... لكنهما اخيراً يختاران الحياة المشتركة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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